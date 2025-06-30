Казахстанская спортсменка Наталья Богданова поборется за выход в полуфинал Кубка мира в Астане
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Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова одержала победу в стартовом поединке на домашнем Кубке мира, передает корреспондент NUR.KZ.
В первый соревновательный день этапа Кубка мира в Астане в заключительном поединке от сборной Казахстана выступала Наталья Богданова. Соперницей отечественной спортсменки на стадии 1/8-й была представительница Индии Тхокчом Санамача Чану.
Поединок прошел в весовой категории до 70 килограммов и завершился победой Богдановой судейским решением с итоговым счетом 4:1.
Таким образом, в первый соревновательный день свои стартовые поединки выиграли четыре представительницы женской сборной Казахстана по боксу: Назым Кызайбай, Анель Сакыш, Виктория Графеева и Наталья Богданова.
Этап Кубка мира по боксу в Астане продлится до 7 июля. Соревнования принимает столичный Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2260959-kazahstanskaya-sportsmenka-natalya-bogdanova-poboretsya-za-vyhod-v-polufinal-kubka-mira-v-astane/
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