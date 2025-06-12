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    Спорт

      Казахстанец стал официальным представителем Всемирного боксерского совета

      Опубликовано:

      Алихан Жарылгапов
      Алихан Жарылгапов. Фото: www.instagram.com/ali_zh

      Казахстанский промоутер Алихан Жарылгапов стал официальным представителем Всемирного боксерского совета (WBC), об этом сообщает газета "Время".

      Сообщается, что он получил официальное письмо с личной подписью главы организации Маурисио Сулеймана.

      Как отметил Алихан Жарылгапов внук заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова, для него большая честь быть частью спортивного совета.

      "Я очень рад этому назначению, ведь я стал первым казахстанцем - официальным представителем WBC. Это самая престижная организация в боксе. Для меня большая честь быть частью такой глобальной спортивной семьи. Я постараюсь продвигать интересы соотечественников и помогать им в развитии карьеры", - рассказал он.

      Отмечается, что в своем выступлении 27 авгус­та 2024 года президент страны Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость активного взаимодействия с меж­дународными спортивными организациями и расширения международного партнерства.

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