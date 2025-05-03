Райан Гарсия проиграл первый бой после дисквалификации за допинг и не сдержал слез

Американский профессиональный боксер Райан Гарсия потерпел поражение от своего соотечественника Роландо Ромеро на турнире в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 66,7 кг) возглавило шоу в Нью-Йорке. Поединок продлился все 12 раундов.

Во второй трехминутке Ромеро отправил соперника на настил. Рефери отсчитал нокдаун, Гарсия смог продолжить поединок. В дальнейшем преимущество было на стороне Ромеро, который в итоге одержал победу единогласным решением судей (115:112, 118:109, 115:112).

29-летний боксер выиграл второй бой подряд и забрал вакантный пояс WBA в полусреднем весе. Всего на счету Ромеро теперь 17 побед (13 — нокаутами) при двух досрочных поражениях.

Для Гарсии это был первый поединок после дисквалификации. В 2024 году в его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество. Американца отстранили до 20 апреля нынешнего года, а его бой с Девином Хэйни признали несостоявшимся.

Теперь в активе Гарсии на профессиональном ринге 24 победы (20 — нокаутами), два поражения (одно — нокаутом) при одном поединке без результата. После боя с Ромеро в социальных сетях разошлись видео, на котором проигравший плачет в автомобиле.

Отметим, что также на турнире в Нью-Йорке выступил и упомянутый Девин Хэйни. Непобежденный американец одолел своего соотечественника Хосе Карлоса Рамиреса единогласным решением судей по итогам 12 раундов в договорном весе (до 65,3 кг).

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