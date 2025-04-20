Казахстанец Садриддин Ахмедов впервые остался без победы на профессиональном ринге

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов и мексиканец Элиас Эспадас не выявили победителя в поединке, который прошел в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в первом среднем весе (до 69,85 кг) возглавило вечер профессионального бокса.

Бой продлился все десять раундов. По их итогам решением большинства судей была зафиксирована ничья, только один арбитр встал на сторону Ахмедова (95:95, 96:94,95:95).

Таким образом, на счету 27-летнего казахстанца теперь 15 побед (13 — нокаутами) при одной ничьей. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге.

После поединка Ахмедов в интервью извинился перед Казахстаном и заявил, что выиграет следующий бой.

Для Эспадаса эта ничья тоже стала первой в карьере. В активе 34-летнего мексиканца также 23 победы (16 — нокаутами) при шести поражениях (два — нокаутами) и одном поединке без результата.

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