Эннис оформил нокаут и выиграл еще два пояса чемпиона мира по боксу

Американский профессиональный боксер Джарон Эннис досрочно победил литовца Эймантаса Станиониса в объединительном титульном бою, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 66,7 кг) возглавило турнир в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. Эннис владел инициативой и наращивал преимущество. В шестом раунде серией ударов он вынудил соперника "взять колено". Рефери отсчитывал нокдаун, но Станионис продолжил поединок. Однако уже после шестого раунда угол литовца отказался от продолжения борьбы, была зафиксирована победа Энниса.

Таким образом, 27-летний американец защитил пояс IBF, забрал у оппонента титул WBA, а также выиграл вакантный титул The Ring. Теперь в активе Энниса 34 победы (30 — нокаутами) при одном поединке без результата.

Станионис впервые уступил на профессиональном ринге. На счету 30-летнего литовца также осталось 15 побед (9 — нокаутами) при одном поединке без результата.

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