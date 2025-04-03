"Я готов сражаться": соперник Алимханулы по титульному поединку оставил грозное послание

Французский профессиональный боксер Анауэль Нгамиссенге прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом WBO и IBF Жанибеком Алимханулы, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане сегодня, 3 апреля, прошла пресс-конференция и дуэль взглядов Алимханулы и Нгамиссенге перед совместным боем.

Казахстанский боксер пообещал нокаутировать своего оппонента.

"Конечно, мы хотим сделать большое шоу для зрителей. Все, кто придет на этот бой, обязательно увидят нокаут от меня", - заявил Qazaq style.

Журналисты же в свою очередь спросили у его соперника Анауэля Нгамиссенге, как он настраивается на поединок, в котором главным фаворитом считается Алимханулы.

"Я готов к этому бою на 100 процентов. Я посвятил многие месяцы подготовки к поединку. Обычно так долго я не готовлюсь. Я готов сражаться. Сложно приехать в Казахстан. У меня были небольшие проблемы, но их удалось решить. Мы приехали на одну неделю раньше до поединка, для того чтобы была возможность подготовиться.

Многие, кто считают меня "легким" соперником для Алимханулы не изучили информацию обо мне. Все наоборот - я сильный соперник", - заявил Нгамиссенге.

Напомним, титульный поединок в среднем весе Жанибека Алимханулы против Анауэля Нгамиссенге пройдет в Астане на "Барыс Арене" 5 апреля. На кону боя будут стоять титулы WBO и IBF.

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