Сразу четверо казахстанских боксеров завершили выступление на этапе Кубка мира

Сборная Казахстана по боксу продолжает выступление на этапе Кубка мира в бразильском городе Фос-Ди-Игуасу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сборная Казахстана по боксу понесла первые потери на ЭКМ в Бразилии. Во второй соревновательный день на бразильский ринг вышли пять представителей отечественной команды.

Одержать победу удалось только Даниялу Сапарбаю. В схватке в весовой категории свыше 90 килограммов он победил боксера из Индии Нарендера. Благодаря победе Сапарбай вышел в полуфинал.

Что касается других казахстанцев, Анита Адишева в весе до 54 килограммов уступила Виктории Рогалиньске из Польши.

В весе до 60 килограммов Талгат Сырымбетов потерпел поражение от бразильца Луиса Оливейры.

Нурзат Онгаров в дивизионе до 50 килограммов также завершил турнир, проиграв Асылбеку Джалилову из Узбекистана.

Алмат Абдуали в категории до 65 килограммов не справился с бразильцем Юри Рейесом Фалькао.

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