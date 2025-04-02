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Сразу четверо казахстанских боксеров завершили выступление на этапе Кубка мира

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Боксер Талгат Сырымбетов
Талгат Сырымбетов. Фото: kfb.kz

Сборная Казахстана по боксу продолжает выступление на этапе Кубка мира в бразильском городе Фос-Ди-Игуасу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Сборная Казахстана по боксу понесла первые потери на ЭКМ в Бразилии. Во второй соревновательный день на бразильский ринг вышли пять представителей отечественной команды.

Одержать победу удалось только Даниялу Сапарбаю. В схватке в весовой категории свыше 90 килограммов он победил боксера из Индии Нарендера. Благодаря победе Сапарбай вышел в полуфинал. 

Что касается других казахстанцев, Анита Адишева в весе до 54 килограммов уступила Виктории Рогалиньске из Польши.

В весе до 60 килограммов Талгат Сырымбетов потерпел поражение от бразильца Луиса Оливейры.

Нурзат Онгаров в дивизионе до 50 килограммов также завершил турнир, проиграв Асылбеку Джалилову из Узбекистана.

Алмат Абдуали в категории до 65 килограммов не справился с бразильцем Юри Рейесом Фалькао.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2232435-srazu-chetvero-kazahstanskih-bokserov-zavershili-vystuplenie-na-etape-kubka-mira/