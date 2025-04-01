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Сборная Казахстана с победы стартовала на этапе Кубка мира по боксу

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Нурсултан Алтынбек
Нурсултан Алтынбек. Фото: World Boxing

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Нурсултан Алтынбек одержал первую победу на этапе Кубка мира в Бразилии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию бокса РК.

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу стартовали соревнования первого этапа Кубка мира по боксу под эгидой Международной федерации World Boxing.

Первым от сборной Казахстана боксировал Нурсултан Алтынбек. В стартовом поединке в весовой категории до 55 килограммов он одержал победу над местным боксером Майклом Триндаде. Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинал турнира, в котором встретится с представителем Франции Билалом Бенали.

Отметим, в первом ЭКМ по боксу принимают участие 130 спортсменов из 19 стран. Во второй соревновательный день Казахстан представят Анита Адишева, Талагт Сырымбетов, Даниял Сапарбай, Нурзат Онгаров и Алмат Абдуали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2232084-sbornaya-kazahstana-s-pobedy-startovala-na-etape-kubka-mira-po-boksu/