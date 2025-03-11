Казахстанка Аида Абикеева поборется за выход в полуфинал чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала первую победу на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Абикеева в 1/8 финала в весовой категории до 63 килограммов встречалась с китайской спортсменкой Чжао Шоюй. Казахстанка контролировала весь поединок и забрала победу на судейских записках во всех трех раундах. Итоговый счет схватки - 5:0 в пользу Абикеевой.

Таким образом, подопечная Елдоса Сайдалина поборется за путевку в полуфинал 13-го марта.

Напомним, ранее Алуа Балкибекова также одержала победу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а Виктория Графеева благодаря успешному старту поборется на стадии 1/8 финала соревнований.

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