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Казахстанка Аида Абикеева поборется за выход в полуфинал чемпионата мира по боксу

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Казахстанская девушка-боксер Аида Абикеева
Аида Абикеева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Аида Абикеева одержала первую победу на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Абикеева в 1/8 финала в весовой категории до 63 килограммов встречалась с китайской спортсменкой Чжао Шоюй. Казахстанка контролировала весь поединок и забрала победу на судейских записках во всех трех раундах. Итоговый счет схватки - 5:0 в пользу Абикеевой.

Таким образом, подопечная Елдоса Сайдалина поборется за путевку в полуфинал 13-го марта.

Напомним, ранее Алуа Балкибекова также одержала победу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а Виктория Графеева благодаря успешному старту поборется на стадии 1/8 финала соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227167-kazahstanka-aida-abiekeeva-poboretsya-za-vyhod-v-polufinal-chempionata-mira-po-boksu/