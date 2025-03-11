Казахстанка вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу в Сербии

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова одержала вторую победу на чемпионате мира в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка выступает в весовой категории до 50 килограммов. В поединке на стадии 1/8 Балкибекова встречалась с представительницей Марокко Ясмин Мутакой. Схватка завершилась уверенной победой отечественной спортсменки со счетом 5:0.

Напомним, на прошлом чемпионате мира в 2022 году Балкибекова становилась серебряной медалисткой в весе до 48 килограммов. На текущем мировом первенстве она сменила весовую категорию.

В четвертьфинале 1казахстанка встретится с Айсен Таскын из Турции. Поединок за путевку в полуфинал пройдет 13 марта.

В рамках третьего соревновательного дня чемпионата мира по боксу от сборной Казахстана выступят еще пять представительниц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.