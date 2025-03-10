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Сборная Казахстана с двух побед стартовала на чемпионате мира по боксу

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Алуа Балкибекова
Алуа Балкибекова. Фото: aiba.com

Представительницы национальной сборной Казахстана по боксу с победы стартовали на чемпионате мира, который проходит в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый соревновательный день мирового первенства в Сербии сборная Казахстана была представлена двумя спортсменками.

В весовой категории до 50 килограммов Алуа Балкибекова одержала уверенную победу над представительницей Кении Вероникой Нзивой. Схватка завершилась со счетом 5:0. Таким образом, казахстанка вышла в 1/8-ю стадию чемпионата мира.

Отметим, на прошлом чемпионате мира в 2022 году Балкибекова становилась серебряной медалисткой в весе до 48 килограммов.

Также свой стартовый поединок проводила Эльдана Талипова. Казахстанка в весовой категории до 81 килограммов победила представительницу Узбекистана Олтин Сотимбоеву со счетом 4:1. Эта победа позволила Талиповой выйти в четвертьфинал соревнований.

Чемпионат мира по боксу в сербском городе Нише продлится до 16 марта. Женская сборная Казахстана представлена во всех 12 весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2226788-sbornaya-kazahstana-s-dvuh-pobed-startovala-na-chempionate-mira-po-boksu/