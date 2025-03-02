Джервонта Дэвис впервые не смог победить на профессиональном ринге, но остался чемпионом

Американский профессиональный боксер Джервонта Дэвис не смог одержать победу над своим соотечественником Ламонтом Роучем-младшим, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир в Нью-Йорке. Дэвис защищал чемпионский пояс WBA в легком весе (до 61,2 кг).

Поединок продлился всю дистанцию и получился конкурентным. В девятом раунде Дэвис опустился на колено, а затем воспользовался помощью угловых. Судья не отсчитал нокдаун, но сделал боксеру предупреждение.

После 12 раундов один из трех рефери признал Дэвиса сильнейшим со счетом 115:113, двое других зафиксировали равный результат — 114:114.

Таким образом, итогом стала ничья решением большинства судей. Она позволила Дэвису защитить титул, но лишила его идеального рекорда. Теперь на счету 30-летнего американца 30 побед (28 — нокаутами) при одной ничьей.

После поединка Дэвис инициировал реванш, на что его соперник предварительно согласился. Сам Роуч-младший владеет поясом WBA во втором полулегком весе. Теперь на счету 29-летнего американца 25 побед (10 — нокаутами) при одном поражении и двух ничьих.

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