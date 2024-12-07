Казахстанку нокаутировали в полуфинале чемпионата Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Диана Магауяева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка начала выступление на турнире с полуфинала. На этой стадии в дивизионе до 75 килограммов ей противостояла китаянка Лина Ванг.
Соперница Магауяевой быстро завладела преимуществом. Уже в первом раунде рефери отсчитала казахстанке нокдаун. После второго отрезка отрыв Ванг стал разгромным, в том числе из-за штрафного балла, который сняли с Магауяевой.
В третьем раунде китаянка вновь оформила нокдаун. После отсчета судья приняла решение остановить бой и зафиксировать технический нокаут.
Таким образом, Магауяева не смогла выйти в финал и завершила выступление на чемпионате Азии с бронзовой медалью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2197499-kazahstanku-nokautirovali-v-polufinale-chempionata-azii-po-boksu/