Казахстанку нокаутировали в полуфинале чемпионата Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Диана Магауяева не смогла пробиться в финал чемпионата Азии 2024 года в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка начала выступление на турнире с полуфинала. На этой стадии в дивизионе до 75 килограммов ей противостояла китаянка Лина Ванг.

Соперница Магауяевой быстро завладела преимуществом. Уже в первом раунде рефери отсчитала казахстанке нокдаун. После второго отрезка отрыв Ванг стал разгромным, в том числе из-за штрафного балла, который сняли с Магауяевой.

В третьем раунде китаянка вновь оформила нокдаун. После отсчета судья приняла решение остановить бой и зафиксировать технический нокаут.

Таким образом, Магауяева не смогла выйти в финал и завершила выступление на чемпионате Азии с бронзовой медалью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.