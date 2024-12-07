Рассечение и камбэк: призер Азиатских игр из Казахстана вышла в финал чемпионата Азии по боксу

Казахстанская девушка-боксер Наталья Богданова пробилась в финал чемпионата Азии 2024 года, который проходит в таиландском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсменка встретилась с призером чемпионата мира из Украины Анастасией Черноколенко в рамках полуфинала весовой категории до 70 килограммов. Поединок продлился все три раунда.

В первом отрезке судьи единогласно признали сильнейшей Черноколенко. Во втором бой был прерван после столкновения головами, из-за которой у Богдановой открылось рассечение на лбу. Получив медицинскую помощь, казахстанка продолжила поединок и забрала как этот раунд, так и заключительный.

В итоге Богданова одержала победу единогласным решением судей и вышла в финал чемпионата Азии. Бронзовая медалистка Азиады-2022 оспорит золото с представительницей Таиланда Байсон Маникон.

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