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Казахстанский боксер прокомментировал спарринги с Тайсоном Фьюри и назвал его шансы победить Александра Усика

Опубликовано:

Жан Кособуцкий
Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Профессиональный боксер из Казахстана Жан Кособуцкий прокомментировал работу с британцем Тайсоном Фьюри в рамках его подготовки к реваншу с Александром Усиком, передает Prosports.kz.

Напомним, ранее казахстанец на своей официальной странице в Instagram рассказал о совместной работе с Фьюри.

Кособуцкий рассказал, что будет участвовать в подготовительном лагере "Цыганского короля" к реваншу с украинцем Александром Усиком две-три недели.

"Поступило предложение, и оно было нам интересно с точки зрения своей профессиональной деятельности: поспарринговать, понять какой он в ринге, по-своему, что-то перенять, какой-то их опыт, ну и поделиться своим опытом. Да, и помочь по-спортивному в подготовке к реваншу.
У нас с Усиком почти одни габариты, похожая манера бокса".

О победе Фьюри благодаря работе с ним Жан Кособуцкий заявил следюущее:

"Возможно победит. Все будет зависеть от других факторов – вне ринга. Я уверен, что наша совместная работа даст свои положительные плоды для Фьюри и его команды!".

Напомним, что второй поединок между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2192852-kazahstanskiy-bokser-prokommentiroval-sparringi-s-taysonom-fyuri-i-nazval-ego-shansy-pobedit-aleksandra-usika/

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