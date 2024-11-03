Геннадий Головкин посетил тренировочный центр в США

Президент Национального Олимпийского комитета РК Геннадий Головкин и генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев посетили Олимпийский и Паралимпийский тренировочный центр НОК США, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Представители НОК США провели ознакомительный тур по спортивному комплексу, продемонстрировав возможности тренировочных залов для занятий боксом, стрельбой, борьбой, плаванием и легкой атлетикой.

Также сотрудники USOPC детально показали работу помещений для исследований в области нутрициологии и спортивной науки. Кроме того, делегации НОК Казахстана изучила условия многофункционального тренажерного зала и медицинского кампуса.

Отметим, что Геннадий Головкин прибыл в США для участия в Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing.

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