Восемь казахстанских боксеров гарантировали медали на молодежном чемпионате мира

В городе Будва (Черногория) продолжается молодежный чемпионат мира по боксу, в рамках которого прошли четвертьфинальные поединки, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В полуфинал пробились Диас Берикбай (до 48 кг), Торехан Сабырхан (до 67 килограммов), Санжарали Бегалиев (до 75 кг), Расул Асанханов (до 92 кг), Анель Абдрасилова (до 48 кг), Толганай Касымхан (до 60 кг), Аружан Жанабаева (до 63 кг), Аружан Зейноллаева (до 81 кг).

Все боксеры, которые вышли в стадию 1/2-й гарантировали себе как минимум бронзовую медаль.

Сегодня, 30 октября, пройдут очередные четвертьфиналы. На ринг выйдут девять казахстанцев.

Отметим, в то же время в американском городе Пуэбло продолжается чемпионат мира до 19 лет от международной федерации World Boxing, в котором также принимают участие боксеры из Казахстана. В данных соревнованиях сразу двое боксеров Даниял Райымбеков и Асылхан Кушербай вышли в полуфинал и тем самым также гарантировали медаль мирового первенства.

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