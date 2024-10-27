Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев одержал очередную победу нокаутом

Российско-армянский профессиональный боксер Мурат Гассиев победил датчанина Кема Юнгквиста в рамках Ночи чемпионов IBA, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние соперников в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавило турнир в Ереване.

Поединок, рассчитанный на 10 раундов, завершился в пятом. По ходу одной из атак Гассиев нанес несколько точных и сильных ударов по корпусу соперника с разных сторон. Юнгкист не выдержал и упал на настил, после чего не смог подняться во время отсчета рефери, который в итоге зафиксировал нокаут.

Этой победой Гассиев закрыл поражение от шведа Отто Валлина в прошлом поединке. За всю профессиональную карьеру 31-летний российско-армянский боксер выиграл 31 бой (24 — нокаутами) и уступил в двух. Еще один его поединок остался без результат.

Гассиев выступает в тяжелом весе с 2020 года. До этого он был чемпионом мира по версиям IBF и WBA в первой тяжелой категории.

Юнгквист впервые проиграл на профессиональном ринге. В активе 34-летнего датчанина осталось 18 побед (11 — нокаутами).

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