Ангелина Лукас прошла взвешивание и провела дуэль взглядов перед боем за пояс чемпионки мира

Казахстанка Ангелина Лукас успешно прошла официальное взвешивание перед очередным поединком на профессиональном ринге, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

В воскресенье, 6 октября, уроженка Тараза поборется за титул чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Второй претенденткой на вакантный пояс будет аргентинка Дебора Анахи Лопес.

Перед поединком соперницы уложились в лимит весовой категории и провели дуэль взглядов. Их бой возглавит вечер бокса в Бангкоке — столице Таиланда.

"Вес сделан, остался всего один день до исторического дня! Готова к войне! Хочу, чтобы весь мир знал мое имя в профессиональном боксе", — заявила Лукас.

Казахстанке 27 лет. На профессиональном ринге она одержала десять побед (пять — нокаутами) при одном поражении.

Лопес 29 лет. Ранее она была чемпионкой мира по версии WBO в наилегчайшем весе и неудачно билась за аналогичный титул в легчайшей категории. Всего на профессиональном ринге аргентинка одержала 21 победу (одну — нокаутом) при двух поражениях (одно — нокаутом) и ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.