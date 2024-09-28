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Брат Тайсона Фьюри выиграл шестой подряд бой на профессиональном ринге

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Британский боксер Хью Фьюри
Хью Фьюри. Фото: James Chance/Getty Images

Британский профессиональный боксер Хью Фьюри победил немца Кристиана Туна на турнире, который прошел в английском Шеффилде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники бились в лимите супертяжелого веса (свыше 90,7 кг).

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри судейским решением (78-76). Британец выиграл шестой подряд бой на профессиональном ринге.

Всего в активе 30-летнего боксера 29 побед (16 — нокаутами) при трех поражениях. Хью Фьюри — младший двоюродный брат бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

Туну 32 года, он потерпел второе поражение на профессиональном ринге. В активе немца осталось девять побед (семь — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2167120-brat-taysona-fyuri-vyigral-shestoy-podryad-boy-na-professionalnom-ringe/

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