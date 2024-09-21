Джошуа оказался тяжелее Дюбуа перед очным титульным боем

Британские боксеры Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа прошли официальное взвешивание перед очным чемпионским боем, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавит турнир, который пройдет на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять чемпионский пояс IBF, которым владеет Дюбуа.

Перед боем Джошуа оказался тяжелее своего соперника. Претендент показал вес 114,5 кг, действующий чемпион — 112,8 кг.

По окончании процедуры взвешивания оппоненты провели заключительную дуэль взглядов.

Поединок между Дюбуа и Джошуа пройдет в ночь на 22 сентября по казахстанскому времени. Его начало стоит ожидать не ранее 02:00 по времени Астаны.

Напомним, Дюбуа стал обладателем пояса IBF после того, как титул освободил украинец Александр Усик — чемпион мира по остальным престижным версиям.

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