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Джошуа и Дюбуа встретились на последней "дуэли" взглядов перед предстоящим боем

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Энтони Джошуа и Дэниель Дюбуа
Энтони Джошуа и Дэниель Дюбуа. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Двукратный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладатель пояса IBF Дэниель Дюбуа провели последнюю пресс-конференцию перед совместным боем, передает корреспондент NUR.KZ.

Церемония "face-to-face" и заключительная пресс-конференция прошли на лондонском футбольном стадионе "Уэмбли".

«Я рад вернуться и готов к битве. Я намерен напомнить всем, на что я способен. Я могу победить разными способами. Я не полагаюсь на силу удара. Нужно намного больше, чтобы быть хорошим боксером. У меня есть бойцовский дух, и именно с его помощью я его сокрушу», - заявил в общении с журналистами Джошуа.

27-летний обладатель чемпионского пояса IBF уверен, что бой с Джошуа это возможность вернуться на прежний высокий уровень.

«Это история возрождения моей карьеры. Я хочу больших вызовов, чтобы сделать себе имя и войти в историю. Мне нужно отстоять свой титул чемпиона мира. Хорошо владеть им, но мне надо узаконить это победой», — подчеркнул Дюбуа.

Напомним, поединок за титул IBF в супертяжелом весе пройдет 21 сентября и возглавит вечер бокса в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2163865-dzhoshua-i-dyubua-vstretilis-na-posledney-dueli-vzglyadov-pered-predstoyashchim-boem/

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