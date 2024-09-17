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Объявлена дата следующего чемпионского боя Ангелины Лукас

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: instagram.com / angelina_lukas1997

Авторитетный портал BoxRec представил дату следующего поединка профессиональной девушки-боксера из Казахстана Ангелины Лукас за чемпионский титул, сообщает NUR.KZ.

27-летняя спортсменка в следующий раз выйдет на ринг 6 октября. Это будет уже 12-й боксерский поединок в ее профессиональной карьере. Соперницей Ангелины Лукас выступит представительница Аргентины Дебора Анахи Лопес (21-2-1, 1 КО).

Бой состоится в столице Таиланда Бангкоке. На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем весе.

Актуальный рекорд казахстанской спортсменки составляет 10 побед (5 КО) и одно поражение. На данный момент Ангелина Лукас идет на серии из пяти побед подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2162110-obyavlena-data-sleduyushchego-chempionskogo-boya-angeliny-lukas/

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