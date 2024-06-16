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Джервонта Дэвис нокаутировал ранее непобежденного боксера и защитил титул чемпиона мира

Опубликовано:

Фрэнк Мартин и Джервонта Дэвис
Фрэнк Мартин и Джервонта Дэвис: Steve Marcus/Getty Images

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис нокаутировал оппонента в рамках главного события вечера бокса в Лас‑Вегасе (США), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником "Танка" выступил его соотечественник Фрэнк Мартин. Обновленная статистика Мартина составляет 18-1. До встречи с Дэвисом боксер был непобежденным.

Претендент бодро начал поединок, контролировал дистанцию и контратаковал соперника, однако потерял инициативу уже во второй трехминутке. С пятого раунда первым номером начал отрабатывать сам Джервонта.

В седьмом раунде Мартину пришлось держаться в глухой обороне, Дэвис прижал его к канатам и не давал возможности для контратаки, что вылилось в нокаут в восьмом раунде.

Юбилейная 30-я победа для 29-летнего Джервонты Дэвиса позволила сохранить боксеру чемпионский титул WBA в легкой весовой категории (до 61,2 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2118225-dzhervonta-devis-nokautiroval-ranee-nepobezhdennogo-boksera-i-zashchitil-titul-chempiona-mira-video/

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