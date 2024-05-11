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Появилась информация о следующем бое Жанибека Алимханулы

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион WBO и IBF в среднем дивизионе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой 13 июля в Лас-Вегасе против обязательного претендента по линии IBF, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Как заявляет источник, Алимханулы возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе, который пройдет на арене Palm Casino Resort. Соперником "Qazaq style" станет 26-летний представитель Новой Зеландии Андрей Михайлович.

Михайлович в своем активе имеет 21 победу, среди которых 13 он завершил досрочно. Последний бой боксер из Новой Зеландии провел в прошлом месяце против Эдиссона Салтарина. В том поединке он одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Михайлович никогда не выступал за пределами своей родины или Австралии.

Алимханулы же последний раз выходил на ринг 15 октября 2023 года. Тогда Жанибек в шестом раунде нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери и объединил чемпионские пояса организаций WBO и IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2098739-poyavilas-informaciya-o-sleduyushchem-boe-zhanibeka-alimhanuly/

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