Появилась информация о следующем бое Жанибека Алимханулы

Чемпион WBO и IBF в среднем дивизионе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы проведет бой 13 июля в Лас-Вегасе против обязательного претендента по линии IBF, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Как заявляет источник, Алимханулы возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе, который пройдет на арене Palm Casino Resort. Соперником "Qazaq style" станет 26-летний представитель Новой Зеландии Андрей Михайлович.

Михайлович в своем активе имеет 21 победу, среди которых 13 он завершил досрочно. Последний бой боксер из Новой Зеландии провел в прошлом месяце против Эдиссона Салтарина. В том поединке он одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Михайлович никогда не выступал за пределами своей родины или Австралии.

Алимханулы же последний раз выходил на ринг 15 октября 2023 года. Тогда Жанибек в шестом раунде нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери и объединил чемпионские пояса организаций WBO и IBF.

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