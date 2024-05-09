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Экс-чемпион мира из Казахстана отправил в нокдаун топового британца и завоевал победу

Опубликовано:

Сергей Липинец
Сергей Липинец: Ethan Miller/Getty Images

Казахстанский боксер, бывший чемпион мира Сергей Липинец одержал победу над британским спортсменом Робби Дэйвисом-младшим в рамках первого полусреднего веса, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Поединок возглавил боксерский турнир в американском городе Плант-Сити.

Казахстанец выходил на ринг в качестве фаворита, однако Дэйвису удалось дважды потрясти Сергея в третьем и четвертом раундах, однако Липинец отправил оппонента в нокдаун уже в следующей трехминутке.

В восьмом раунде казахстанец продолжил навязывать свою тактику и дважды нанес серьезный урон сопернику ударами по корпусу. Бой был рассчитан на 10 раундов и продлился всю дистанцию.

По итогам поединка победу единогласным решением судей одержал Сергей Липинец. Статистика казахстанского боксера составляет (18-3-1, 13 КО). Отметим, что Робби Дэйвис-младший является чемпионом Британии по версиям организаций BBBofC British и Commonwealth Boxing Council.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097935-eks-chempion-mira-iz-kazahstana-otpravil-v-nokdaun-topovogo-britanca-i-zavoeval-pobedu/

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