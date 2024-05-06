11 казахстанцев стали чемпионами Азии на молодежном турнире в Астане

11 представителей Казахстана завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 22-х лет, который проходит в Астане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.
Сегодня состоялась первая финальная сессия, в которой были определены чемпионы в 25 весовых категориях.
Юноши.
Среди парней лишь один казахстанский финалист не смог завоевать золото – Имангали Нурпейс.
60 кг. Алексей Хаванцев – (Индия) Сагар Джахар 5:0;
67 кг. Торехан Сабырхан – (Узбекистан) Мухамедазиз Исмаилов 5:0;
71 кг. Онер Сейлхан – (Индия) Пряндшу 5:0;
75 кг. Санжарали Бегалиев – (Индия) Рахул Кунду 4:1;
80 кг. Мадияр Бексултанов – (Кыргызстан) Мухаммадазиз Закиров 4:1;
86 кг. Имангали Нурпейс – (Узбекистан) Ахмаджон Исроилов 0:5.
Девушки.
Отечественные боксерши потерпели поражения в финалах весовых категорий до 52, 70 и свыше 81 килограмма.
52 кг. Багжан Отынбай – (Индия) Ниша 0:5;
54 кг. Аяжан Сыдык – (Индия) Таманнам 4:1;
57 кг. Аяжан Ермек – (Узбекистан) Феруза Шарипова 5:0;
60 кг. Толганай Касымхан – (Индия) Никита Чанд 4:1;
66 кг. Улдана Таубай – (Китай) Дина Жанатбике 4:3;
70 кг. Мария Сидоренко – (Китай) Альмира Абдрайымму 0:5;
75 кг. Шугыла Налибай – (Индия) Рудрика 4:1;
81 кг. Аружан Зейноллаева – (Индия) Хуши 4:1;
+81 кг. Панар Сейтханкызы – (Узбекистан) Собирахон Шахобиддинова 0:5.
Спортсмены, у которых не указана страна, являются представителями Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2097230-11-kazahstancev-stali-chempionami-azii-na-molodezhnom-turnire-v-astane/