Казахстанец встретится с наследником Джалолова в финале молодежного ЧА по боксу в Астане

Казахстанский боксер Аманат Сабыргали поборется за титул чемпиона Азии по боксу среди молодежи до 22-х лет на континентальном первенстве, которое проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанца в финальном поединке весовой категории до 92 килограммов выступит представитель Узбекистана Джахонгир Зокиров, который является обладателем золотой медали молодежного чемпионата мира-2021.
Также 20-летний узбекистанец является двукратным чемпионом Азии до 22 лет. Ранее он дебютировал в профессиональном боксе, где одержал победу единогласным судейским вердиктом. Джахонгира Зокирова в СМИ прозвали наследником олимпийского чемпионата Баходира Джалолова.
Казахстанец Аманат Сабыргали является уроженцем Атырауской области, осенью прошлого года ему удалось завоевать серебряную медаль шестой летней спартакиады.
Ранее оба спортсмена встречались в полуфинале азиатского первенства в Бангкоке, тогда победу одержал Зокиров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096567-kazahstanec-vstretitsya-s-naslednikom-dzhalolova-v-finale-molodezhnogo-cha-po-boksu-v-astane/