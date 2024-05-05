Казахстанец встретится с наследником Джалолова в финале молодежного ЧА по боксу в Астане

Казахстанский боксер Аманат Сабыргали поборется за титул чемпиона Азии по боксу среди молодежи до 22-х лет на континентальном первенстве, которое проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца в финальном поединке весовой категории до 92 килограммов выступит представитель Узбекистана Джахонгир Зокиров, который является обладателем золотой медали молодежного чемпионата мира-2021.

Также 20-летний узбекистанец является двукратным чемпионом Азии до 22 лет. Ранее он дебютировал в профессиональном боксе, где одержал победу единогласным судейским вердиктом. Джахонгира Зокирова в СМИ прозвали наследником олимпийского чемпионата Баходира Джалолова.

Казахстанец Аманат Сабыргали является уроженцем Атырауской области, осенью прошлого года ему удалось завоевать серебряную медаль шестой летней спартакиады.

Ранее оба спортсмена встречались в полуфинале азиатского первенства в Бангкоке, тогда победу одержал Зокиров.

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