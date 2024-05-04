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"Не стоит ждать": олимпийский чемпион Василий Жиров – о работе со сборной Казахстана

Опубликовано:

Василий Жиров
Василий Жиров. Фото: sports.kz

Первый олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Василий Жиров в интервью для Legalbet.kz прокомментировал результаты переговоров по его потенциальной работе с национальной сборной.

По словам обладателя олимпийского золота 1994 года, конкретики по вопросу его назначения в тренерский штаб еще не было.

"Пока — молчок! Думаю, что они заняты подготовкой [к Олимпийским играм] — и мне не стоит ждать… Что касается ожиданий от выступления на Олимпиаде боксеров Казахстана, то, я думаю, потенциал есть — и огромный, все зависит от психологической подготовки и от физической", — заявил Жиров.

Напомним, что весной текущего года глава Национального олимпийского комитета РК и известный боксер Геннадий Головкин пригласил Жирова заняться тренерской деятельностью в рамках сборных Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2096096-ne-stoit-zhdat-olimpiyskiy-chempion-vasiliy-zhirov-o-rabote-so-sbornoy-kazahstana/

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