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Титульный бой Бивола и Бетербиева перенесли

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Боксеры Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол (справа)
Артур Бетербиев (слева) и Дмитрий Бивол (справа). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Боксерский бой за звание абсолютного чемпиона мира между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым перенесен, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Турки Аль аш-Шейха в социальной сети X.

Министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии подтвердил информацию о травме Бетербиева. Из-за проблем со здоровьем российско-канадский спортсмен не сможет выступить 1 июня в Эр-Рияде.

"После получения сегодняшних новостей о травме Бетербиева мы отложим его бой против Бивола, запланированный на 1 июня, на конец этого года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления. Однако турнир "пять на пять" все еще в силе и пройдет 1 июня", — заявил Аль аш-Шейх.

По информации ESPN, у Бетербиева произошел разрыв мениска. Сообщается, что из-за травмы боксеру предстоит операция, а выступать он не сможет как минимум до сентября. Также в источнике отметили, что для Бивола ищут нового соперника на 1 июня.

На кону перенесенного поединка должно стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На данный момент Бетербиев владеет поясами WBC, WBO и IBF, Бивол — титулом WBA Super. Оба боксера выиграли все бои на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2095904-titulnyy-boy-bivola-i-beterbieva-perenesli/

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