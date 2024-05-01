Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде на чемпионате Азии в Астане

Казахстанский боксер Руслан Кузеубаев одержал победу в поединке на азиатском первенстве среди молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации бокса.

Казахстанец провел поединок в весовой категории до 60 килограммов с представителем Туркменистана Мухамметгулы Ыклымовым. Бой завершился победой Кузеубаева в первом раунде. После ряда точных попаданий по корпусу оппонент Руслана не смог восстановиться за отведенное время и ему присудили поражение техническим нокаутом.

Сегодня на ринг в рамках данного турнира вышли еще восемь казахстанцев и казахстанок. Среди них победу нокаутом также одержал Темирлан Мукатаев (86 кг), который во втором раунде удосрочил кыргызстанца Бекбола Мурасбекова.

Две победы нокаутом одержали казахстанские боксерши Элина Базарова (54 кг) и Шахназ Исаева (60 кг).

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