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Ангелина Лукас вошла в топ-10 лучших боксеров мира после завоевания двух чемпионских титулов

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Казахстанская боксер Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская профи-боксер Ангелина Лукас вошла в десятку лучших спортсменок наилегчайшей весовой категории по версии авторитетного портала BoxRec, сообщает NUR.KZ.

27-летняя казахстанка 25 апреля завоевала два титула чемпионки мира по версиям организаций WIBF и WBF, нокаутировав представительницу Индии Мамту Сингх на вечере бокса в Бангкоке.

В обновленной версии рейтинга уроженка Тараза поднялась на шесть позиций - с 16-й на 10-ю. Ее статистика в профессиональном боксе составляет девять побед и одно поражение.

Возглавляет данный топ 35-летняя американка Аделаида Руиз (15-0-1).

Добавим, что в активе Ангелины Лукас также есть ряд чемпионских титулов по версиям организаций WBC Silver, WBC International, UBO и WIBA.

В 2024 году спортсменка провела четыре победных поединка на профессиональном ринге, три из них завершились нокаутом соперниц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2093858-angelina-lukas-voshla-v-top-10-luchshih-bokserov-mira-posle-zavoevaniya-dvuh-chempionskih-titulov/

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