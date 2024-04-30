Ангелина Лукас вошла в топ-10 лучших боксеров мира после завоевания двух чемпионских титулов

Казахстанская профи-боксер Ангелина Лукас вошла в десятку лучших спортсменок наилегчайшей весовой категории по версии авторитетного портала BoxRec, сообщает NUR.KZ.
27-летняя казахстанка 25 апреля завоевала два титула чемпионки мира по версиям организаций WIBF и WBF, нокаутировав представительницу Индии Мамту Сингх на вечере бокса в Бангкоке.
В обновленной версии рейтинга уроженка Тараза поднялась на шесть позиций - с 16-й на 10-ю. Ее статистика в профессиональном боксе составляет девять побед и одно поражение.
Возглавляет данный топ 35-летняя американка Аделаида Руиз (15-0-1).
Добавим, что в активе Ангелины Лукас также есть ряд чемпионских титулов по версиям организаций WBC Silver, WBC International, UBO и WIBA.
В 2024 году спортсменка провела четыре победных поединка на профессиональном ринге, три из них завершились нокаутом соперниц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2093858-angelina-lukas-voshla-v-top-10-luchshih-bokserov-mira-posle-zavoevaniya-dvuh-chempionskih-titulov/