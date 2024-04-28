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Казахстанские боксеры успешно стартовали на молодежном чемпионате Азии

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Казахстанский боксер Алексей Хаванцев
Алексей Хаванцев. Фото: Казахстанская федерация бокса

В субботу в Астане стартовала соревновательная программа молодежного чемпионата Азии по боксу. Первый день сложился удачно для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

На ринг выходили четверо представителей республики, все они одержали победы.

Нурасыл Тулебек в весовой категории до 54 килограммов решением судей одолел Чжин Чжу Аня из Южной Кореи.

Жансери Кошербаев разгромил по очкам Чо Пунь Чуня из Китайского Тайбэя. Бой прошел в категории до 57 килограммов.

Алексей Хаванцев уже в первом раунде нокаутировал соперника из Бутана Доржи Дечена. Их противостояние прошло в весе до 60 килограммов.

Санжар-Али Бегалиев также одержал досрочную победу. Он нокаутировал вьетнамца Фам Данг Лу в весе до 75 килограммов.

Молодежный чемпионат Азии по боксу в Астане продлится до 7 мая включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2092301-kazahstanskie-boksery-uspeshno-startovali-na-molodezhnom-chempionate-azii/

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