Казахстанские боксеры успешно стартовали на молодежном чемпионате Азии

В субботу в Астане стартовала соревновательная программа молодежного чемпионата Азии по боксу. Первый день сложился удачно для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.
На ринг выходили четверо представителей республики, все они одержали победы.
Нурасыл Тулебек в весовой категории до 54 килограммов решением судей одолел Чжин Чжу Аня из Южной Кореи.
Жансери Кошербаев разгромил по очкам Чо Пунь Чуня из Китайского Тайбэя. Бой прошел в категории до 57 килограммов.
Алексей Хаванцев уже в первом раунде нокаутировал соперника из Бутана Доржи Дечена. Их противостояние прошло в весе до 60 килограммов.
Санжар-Али Бегалиев также одержал досрочную победу. Он нокаутировал вьетнамца Фам Данг Лу в весе до 75 килограммов.
Молодежный чемпионат Азии по боксу в Астане продлится до 7 мая включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2092301-kazahstanskie-boksery-uspeshno-startovali-na-molodezhnom-chempionate-azii/