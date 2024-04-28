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Казахстанский боксер проиграл дебютанту-узбекистанцу в бою за титул чемпиона

Опубликовано:

Казахстанский боксер Талгат Шайкен
Талгат Шайкен. Фото: Instagram @talgat_shaiken

Главное событие "Ночи чемпионов IBA" в Алматы завершилось победой узбекистанца Саиджамшида Джафарова над казахстанцем Талгатом Шайкеном, передает корреспондент NUR.KZ.

Планировалось, что турнир возглавит поединок представителя Узбекистана с казахстанцем Данияром Елеусиновым, однако победитель Олимпиады-2016 снялся из-за травмы.

В итоге Джафаров сошелся с Шайкеном в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг). Поединок продлился все восемь раундов, по итогам которых решением большинства судей победил узбекистанец (79-73, 76-76, 80-72).

Джафаров получил вакантный чемпионский титул IBA Asian. Для 25-летнего узбекистанца бой в Алматы стал дебютом на профессиональном ринге. На любительском уровне он дважды выигрывал чемпионаты Азии (2021 и 2022 годы) и один раз становился серебряным призером чемпионата мира (2023).

Шайкен впервые уступил на профессиональном ринге. В активе 23-летнего казахстанца осталось девять побед (пять — нокаутами).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2092295-kazahstanskiy-bokser-proigral-debyutantu-uzbekistancu-v-boyu-za-titul-chempiona/

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