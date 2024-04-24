"Исторически для всей страны": Ангелина Лукас сделала заявление о следующем бое

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в Instagram-аккаунте рассказала подробности своего ближайшего поединка, на кон в котором выставили еще один пояс, передает NUR.KZ.

Спортсменка проведет бой 25 апреля в Бангкоке — столице Таиланда. Ее соперницей будет индианка Мамта Сингх, в активе которой пять побед (две — нокаутами) при одном поражении на профессиональном ринге.

Планировалось, что на кону поединка будет стоять пояс WIBF. В среду Лукас сообщила о визите в Бангкок главы WBF, который сообщил, что спортсменки оспорят и титул по версии этой организации.

"Конечно, мы были шокированы! А я была просто счастлива, что Всевышний дал такой шанс. Кстати, этим титулом (в среднем весе — прим. ред.) владеет действующая абсолютная чемпионка мира Кларесса Шилдс.

Завтра на кону два престижных титула чемпионки мира по версиям WIBF и WBF. Это путь к [званию] абсолютной чемпионки мира! Это исторически для меня и для всей нашей страны! И я сделаю все, что бы вписать мое имя в историю", — заявила Лукас.

На данный момент в активе 27-летней казахстанки восемь побед (четыре — нокаутами) при одном поражении. Она выиграла три последних боя.

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