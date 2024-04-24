Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Казахстанская федерация бокса опубликовала в своих социальных сетях состав спортсменов до 22-х лет, которые выступят на домашнем чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

Казахстанская молодежная команда будет представлена в 13 весовых категориях на континентальном первенстве следующими боксерами:

48 кг: Ернар Карап

Ернар Карап 51 кг: Кенже Муратулы

Кенже Муратулы 54 кг: Нурсултан Алтынбек

Нурсултан Алтынбек 57 кг: Ерболат Сабыр

Ерболат Сабыр 60 кг: Руслан Кузеубаев

Руслан Кузеубаев 63,5 кг: Ерасыл Танкай

Ерасыл Танкай 67 кг: Елнур Суйынбай

Елнур Суйынбай 71 кг: Сабыржан Аккалыков

Сабыржан Аккалыков 75 кг: Диас Молжигитов

Диас Молжигитов 80 кг: Ерасыл Жакпеков

Ерасыл Жакпеков 86 кг: Темирлан Мукатаев

Темирлан Мукатаев 92 кг: Бекнур Батырбек

Бекнур Батырбек свыше 92 кг: Аманат Сабыргали

Напомним, молодежный чемпионат Азии по боксу пройдет в Астане с 27 апреля по 7 мая.

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