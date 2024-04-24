Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Казахстанская федерация бокса опубликовала в своих социальных сетях состав спортсменов до 22-х лет, которые выступят на домашнем чемпионате Азии, передает NUR.KZ.
Казахстанская молодежная команда будет представлена в 13 весовых категориях на континентальном первенстве следующими боксерами:
- 48 кг: Ернар Карап
- 51 кг: Кенже Муратулы
- 54 кг: Нурсултан Алтынбек
- 57 кг: Ерболат Сабыр
- 60 кг: Руслан Кузеубаев
- 63,5 кг: Ерасыл Танкай
- 67 кг: Елнур Суйынбай
- 71 кг: Сабыржан Аккалыков
- 75 кг: Диас Молжигитов
- 80 кг: Ерасыл Жакпеков
- 86 кг: Темирлан Мукатаев
- 92 кг: Бекнур Батырбек
- свыше 92 кг: Аманат Сабыргали
Напомним, молодежный чемпионат Азии по боксу пройдет в Астане с 27 апреля по 7 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2090318-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-azii-po-boksu/