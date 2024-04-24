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Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу

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Бокс. Иллюстративное фото
Бокс. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанская федерация бокса опубликовала в своих социальных сетях состав спортсменов до 22-х лет, которые выступят на домашнем чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

Казахстанская молодежная команда будет представлена в 13 весовых категориях на континентальном первенстве следующими боксерами:

  • 48 кг: Ернар Карап
  • 51 кг: Кенже Муратулы
  • 54 кг: Нурсултан Алтынбек
  • 57 кг: Ерболат Сабыр
  • 60 кг: Руслан Кузеубаев
  • 63,5 кг: Ерасыл Танкай
  • 67 кг: Елнур Суйынбай
  • 71 кг: Сабыржан Аккалыков
  • 75 кг: Диас Молжигитов
  • 80 кг: Ерасыл Жакпеков
  • 86 кг: Темирлан Мукатаев
  • 92 кг: Бекнур Батырбек
  • свыше 92 кг: Аманат Сабыргали

Напомним, молодежный чемпионат Азии по боксу пройдет в Астане с 27 апреля по 7 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2090318-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-azii-po-boksu/

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