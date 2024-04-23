Бронзовый призер чемпионата Азии из Казахстана заявил, что уйдет в профи

Казахстанский боксер, обладатель бронзы чемпионата Азии-2019, Санатали Тольтаев в интервью для Sport Plus Qazaqstan высказался о своем решении перейти в профессионалы.

"Я планирую перейти в профессиональный бокс. По воле Аллаха я дебютирую на этом уровне в мае. По сути, идея заключалась в том, что я перейду после чемпионата мира в Белграде, но мой тренер сначала хотел бы попробовать наши силы на Олимпиаде. Затем последовало соглашение, что мы примем решение не торопясь. Теперь, когда другой боксер борется за лицензию в моем весе, я решил перейти на профессиональный бокс. На каком боксерском вечере, кто будет соперником-все это мы огласим в ближайшее время", - заявил спортсмен.

Отметим, что на последнем чемпионате мира-2023 в Ташкенте, Тольтаев выступил в весовой категории до 63.5 килограммов.

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