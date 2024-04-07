Непобежденный российский боксер нокаутировал соперника в поединке за титул чемпиона мира

Непобежденный российский боксер Бахрам Муртазалиев стал обладателем вакантного титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе, передает NUR.KZ.

Соперником россиянина в чемпионском поединке выступил представитель Германии Джек Кулькай.

Бой завершился в 11-м раунде техническим нокаутом Кулькая. По ходу встречи немец также падал в нокдаун и провалил старт, однако позже он переключился и отрабатывал первым номером, однако к заключительным двум трехминуткам Джек заметно сдал по напору.

Муртазалиев воспользовался отсутствием сил у соперника и провел серию атак, после чего Кулькай оказался на настиле и уже не смог подняться.

31-летний Бахрам Муртазалиев записал на свой счет 22-ю победу кряду и 16-й нокаут, он является четвертым представителем России, владеющим чемпионским титулом престижной организации.

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