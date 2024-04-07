Непобежденный российский боксер нокаутировал соперника в поединке за титул чемпиона мира

Непобежденный российский боксер Бахрам Муртазалиев стал обладателем вакантного титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе, передает NUR.KZ.
Соперником россиянина в чемпионском поединке выступил представитель Германии Джек Кулькай.
Бой завершился в 11-м раунде техническим нокаутом Кулькая. По ходу встречи немец также падал в нокдаун и провалил старт, однако позже он переключился и отрабатывал первым номером, однако к заключительным двум трехминуткам Джек заметно сдал по напору.
Муртазалиев воспользовался отсутствием сил у соперника и провел серию атак, после чего Кулькай оказался на настиле и уже не смог подняться.
31-летний Бахрам Муртазалиев записал на свой счет 22-ю победу кряду и 16-й нокаут, он является четвертым представителем России, владеющим чемпионским титулом престижной организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2080154-nepobezhdennyy-rossiyskiy-bokser-nokautiroval-sopernika-v-poedinke-za-titul-chempiona-mira/