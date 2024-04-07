Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Непобежденный российский боксер нокаутировал соперника в поединке за титул чемпиона мира

Опубликовано:

Джек Кулькай и Бахрам Муртазалиев
Джек Кулькай и Бахрам Муртазалиев: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Непобежденный российский боксер Бахрам Муртазалиев стал обладателем вакантного титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе, передает NUR.KZ.

Соперником россиянина в чемпионском поединке выступил представитель Германии Джек Кулькай.

Бой завершился в 11-м раунде техническим нокаутом Кулькая. По ходу встречи немец также падал в нокдаун и провалил старт, однако позже он переключился и отрабатывал первым номером, однако к заключительным двум трехминуткам Джек заметно сдал по напору.

Муртазалиев воспользовался отсутствием сил у соперника и провел серию атак, после чего Кулькай оказался на настиле и уже не смог подняться.

31-летний Бахрам Муртазалиев записал на свой счет 22-ю победу кряду и 16-й нокаут, он является четвертым представителем России, владеющим чемпионским титулом престижной организации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2080154-nepobezhdennyy-rossiyskiy-bokser-nokautiroval-sopernika-v-poedinke-za-titul-chempiona-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.