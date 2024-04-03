Казахстанская спортсменка стала гражданкой Венгрии

Экс-представительница национальной сборной Казахстана по боксу Владислава Кухта официально стала гражданкой Венгрии, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

«Официально! Гражданка Венгрии!

А это значит, что теперь я могу представлять Венгрию на международных соревнованиях. Я благодарю правительство Венгрии и свой клуб Halker-Kiraly Team, которые поверили в меня и дают шанс воплотить свою Олимпийскую мечту в реальность!

Честно, чувства очень смешанные. Это огромный шаг для меня. Одновременно и радостно, и грустно. Казахстан всегда остаётся для меня Родиной, которую я люблю всем сердцем!

Я не знаю, как сложится моя судьба в дальнейшем, но буду стараться делать всё, что от меня зависит! Сегодняшний день приблизил мою цель еще на шаг!», —заявила Кухта на своей странице в Instagram.

Отметим, что Владислава Кухта уже успела выступить на чемпионате Венгрии, где заняла первое место.

Она дважды выиграла чемпионат Казахстана: в 2020 и 2022 годах.

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