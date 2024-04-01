"Я смогу с ним сразиться где угодно": Жанибек Алимханулы бросил вызов чемпиону мира

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы предложил бой обладателю пояса WBA кубинцу Эрисланди Ларе, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X казахстанца.

В прошлый уикенд кубинский боксер Эрисланди Лара вернулся на профи-ринг спустя 22 месяца простоя и завоевал титул WBA. Сразу после победы ему бросил вызов Жанибек Алимханулы.

"У Лары есть титул WBA. Вопрос: почему ему неинтересно завоевать еще два титула? Я смогу с ним сразится где угодно. Почему другие боксеры среднего веса не гоняются за титулами как я? В чем смысл быть обладателем одного титула? Я не понимаю. Мне нужны еще два титула!"- заявил Жанибек Алимханулы в посте в социальной сети X.

Напомним, в последнем поединке Алимханулы, который состоялся 15 октября 2023 года, Жанибек в шестом раунде нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и объединил чемпионские пояса организаций WBO и IBF.

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