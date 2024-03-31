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Украинский боксер стал временным чемпионом мира

Опубликовано:

Украинский боксер Сергей Богачук
Сергей Богачук. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Украинец Сергей Богачук одержал победу над американцем Брайаном Мендосой в бою за временный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,85 кг), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоялся в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе. Богачук большую часть противостояния владел инициативой, однако и Мендосе удавались опасные атаки.

В итоге бой продлился все 12 раундов. Судьи единогласно признали сильнейшим 28-летнего украинца (118-110, 117-111, 117-111).

Теперь в активе Богачука 24 победы (23 — нокаутами) при одном досрочном поражении. Мендоса, который ранее владел временным поясом WBC, проиграл второй бой подряд. Всего на профессиональном ринге 30-летний американец одержал 22 победы (16 — нокаутами) при четырех поражениях.

Также на турнире в Лас-Вегасе определился чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Титул получил кубинец Эрисланди Лара, нокаутировавший австралийца Майкла Зерафу во втором раунде.

Мексиканец Исаак Крус отобрал пояс WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) у американца Роландо Ромеро, удосрочив соперника в восьмой трехминутке. Еще один мексиканец Хулио Сезар Мартинес единогласным решением судей победил венесуэльца Анхелино Кордову и защитил титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2076177-ukrainskiy-bokser-stal-vremennym-chempionom-mira/

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