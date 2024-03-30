Олимпийский чемпион Василий Жиров высказался о работе со сборной Казахстана по боксу

Чемпион Олимпийских игр-1996 Василий Жиров прокомментировал возможность принять участие в подготовке мужской и женской сборных Казахстана по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

"Пока ничего про это не говорят — что-то решают, видно. Ничего конкретного пока. Жду. Ничего не подписывал. Все чисто на словах. Только озвучивались намерения. Какие при этом условия предлагались? Пока не увижу действий, говорить бесполезно…", — заявил Жиров.

Напомним, что Василий Жиров, известный как "Балхашский тигр" является первым в истории Казахстана обладателем золотой медали Олимпиады по боксу, он стал чемпионом игр в весовой категории до 81 килограмма.

Ранее в интервью для СМИ бывший спортсмен заявлял, что готов выступить в качестве тренера для отечественной сборной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.