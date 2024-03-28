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Казахстанские боксеры выиграли три золота на международном турнире

Опубликовано:

Сагындык Тогамбай
Сагындык Тогамбай. Фото: Нургали Жумагазы

Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла три медали на международном турнире "Великий шелковый путь" в столице Азербайджана Баку, передает NUR.KZ.

В четверг представители республики выступили в пяти финалах. Победы в решающих поединках одержали трое казахстанцев. Все они первенствовали судейскими решениями по итогам трех раундов.

Первым золото выиграл Талгат Сырымбетов. В рамках весовой категории до 60 кг он одолел азербайджанца Азрака Бабирова.

Дархан Дуйсебай (до 71 кг) победил узбекистанца Бекзода Хамитова. Сагындык Тогамбай (до 92 кг) в финале был сильнее азербайджанца Альфонсо Домингеса.

Серебро в четверг выиграли казахстанцы Тимур Кабдешов (до 54 кг) и Темиртас Жусупов (до 48 кг). С бронзой днем ранее остался Бекзат Танатар (до 86 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2074983-kazahstanskie-boksery-vyigrali-tri-zolota-na-mezhdunarodnom-turnire/

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