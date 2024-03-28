Пять казахстанских боксеров побьются за золото международного турнира

В финалы международного боксерского турнира в Баку (Азейрбайджан) пробились пятеро казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет республики.

До решающих поединков соревнований дошли Темиртас Жусупов, Тимур Кабдешов, Талгат Сырымбетов, Дархан Дуйсебай и Сагындык Тогамбай. Бои за золотые медали они проведут 28 марта.

Финальные пары с участием казахстанских боксеров выглядят так:

До 48 килограммов: Хасан Маликов (Азербайджан) — Темиртас Жусупов (Казахстан)

До 54 килограммов: Тимур Кабдешов (Казахстан) — Хужаназар Нортожиев (Узбекистан)

До 60 килограммов: Азрак Бабиров (Азербайджан) — Талгат Сырымбетов (Казахстан)

До 71 килограмма: Дархан Дуйсебай (Казахстан) — Бекзод Хамидов (Узбекистан)

До 92 килограммов: Альфонсо Домингес (Азербайджан) — Сагындык Тогамбай (Казахстан)

Полуфинальную стадию из казахстанцев не смог пройти Бекзат Танатар. В итоге он выиграл бронзу в весовой категории до 86 килограммов.

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