Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал международного турнира

Пять боксеров из Казахстана сразятся в полуфинале международного турнира «Великий шелковый путь», который проходит в столице Азербайджана Баку, передает NUR.KZ.
Во второй день турнира на арену вышли трое казахстанских боксеров и все трое вышли в полуфинал. Талгат Сырымбетов в категории до 60 кг в четвертьфинале победил венгерского боксера Марка Адольфа Балока.
А Дархан Дуйсебай (71 кг) решением судей одержал победу над местным спортсменом Наби Искандаровым. Другой казахстанец Бекзат Танатар (86 кг) победил опытного боксера из Узбекистана Самандара Джалолова.
Отметим, что в первый день соревнований соревновались шесть казахстанских боксеров. Только двое из них - Темиртас Жусипов (48 кг) и Сагындык Тогамбай (92 кг) победили и прошли в следующий этап. Таким образом, в полуфинале сразятся пять казахстанских боксеров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2073360-pyat-kazahstanskih-bokserov-vyshli-v-polufinal-mezhdunarodnogo-turnira/