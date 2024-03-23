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Жанибек Алимханулы бросил вызов непобежденному чемпиону мира

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: RDS.ca

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) бросил вызов временному чемпиону мира по версии WBC американцу Дэвиду Бенавидесу (28-0, 24 КО), передает NUR.KZ.

"Бенавидес, ты хочешь драться с лучшими, так давай устроим бой! Наш поединок пройдет на высочайшем уровне! И ты, и фанаты это знают. Если ты не можешь уложиться в вес, я готов подраться во втором среднем дивизионе! Легкая работа!", – написал Алимханулы на своей странице в Х (бывший Twitter).

Отметим, что потенциальный оппонент «Казахского стиля» выступает во втором среднем весе.

В последнем поединке Алимханулы, который состоялся 15 октября 2023 года, Жанибек в шестом раунде нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и объединил чемпионские пояса организаций WBO и IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2072598-zhanibek-alimhanuly-brosil-vyzov-nepobezhdennomu-chempionu-mira/

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