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"Я засыпал на ходу": Нганну озвучил причину поражения в поединке с Джошуа

Опубликовано:

Франко-камерунский боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Френсис Нганну прокомментировал свое поражение нокаутом в боксерском поединке с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Нокаут? Мы все знали, что это может произойти. По крайней мере, я всегда был готов к этому.

Я помню, как в раздевалке пытался разогреться, но ничего не получалось. Я засыпал на ходу. Я потел, но при этом хотел спать.

Но я предполагаю, что некоторые люди, с которыми я дрался, некоторые люди, которых я побеждал, чувствовали это раньше, но я, по сути, столкнулся с этим впервые. Именно поэтому я взял пару дней перерыва, уделил время себе. Очевидно, мне нужно было осмыслить всё, что произошло за время боя", - рассказал спортсмен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2068551-ya-zasypal-na-hodu-ngannu-ozvuchil-prichinu-porazheniya-v-poedinke-s-dzhoshua/

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