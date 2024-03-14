"Я засыпал на ходу": Нганну озвучил причину поражения в поединке с Джошуа

Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Френсис Нганну прокомментировал свое поражение нокаутом в боксерском поединке с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Нокаут? Мы все знали, что это может произойти. По крайней мере, я всегда был готов к этому.

Я помню, как в раздевалке пытался разогреться, но ничего не получалось. Я засыпал на ходу. Я потел, но при этом хотел спать.

Но я предполагаю, что некоторые люди, с которыми я дрался, некоторые люди, которых я побеждал, чувствовали это раньше, но я, по сути, столкнулся с этим впервые. Именно поэтому я взял пару дней перерыва, уделил время себе. Очевидно, мне нужно было осмыслить всё, что произошло за время боя", - рассказал спортсмен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.