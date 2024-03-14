Казахстанский боксер провел уникальную дуэль взглядов на высочайшем здании мира

Казахстанский профессиональный боксер Даурен Елеусинов провел официальную церемонию "face-to-face" со своим соперником, непобежденным ирландцем Каллумом Уолшем перед их боем, передает NUR.KZ.

Боксеры встретились лицом к лицу на смотровой площадке одной из главных и знаменитых достопримечательностей Нью-Йорка, небоскреба «Эмпайр-стейт билдинг». Видео с дуэли взглядов можно увидеть в социальных сетях небоскреба.

"Дуэль взглядов на вершине мира", - гласит подпись к посту в социальной сети X.

Напомним, что предстоящий поединок Даурена Елеусинова и Каллума Уолша состоится 15 марта в Нью-Йорке (США), утро по казахстанскому времени. Боксеры побьются за вакантный титул в первом среднем весе - WBC Continental Americas.

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