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Нейт Диаз проведет реванш против Хорхе Масвидаля, известна официальная дата поединка

Опубликовано:

Хорхе Масвидаль, Дана Уайт и Нейт Диаз
Хорхе Масвидаль, Дана Уайт и Нейт Диаз: Michael Owens/Zuffa LLC/Zuffa LLC

Бывшие бойцы смешанного стиля, ранее выступавшие в полусреднем дивизионе UFC, Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль проведут поединок-реванш по правилам бокса, сообщает NUR.KZ.

Диаз и Масвидаль встречались пять лет назад, в рамках главного события турнира UFC 244 в Нью-Йорке 2 ноября 2019 года.

Тот поединок стал первым в истории организации, где соперники бились за пояс "главного мерзавца" (BMF). Встреча была остановлена по рекомендации врачей после третьего раунда. Диаз получил несколько кровавых рассечений и ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Реванш по правилам бокса состоится 1 июня. Бой рассчитан на 10 раундов и состоится в весовой категории до 79 килограммов.

Отметим, что оба файтера завершили свои выступления в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2067963-neyt-diaz-provedet-revansh-protiv-horhe-masvidalya-izvestna-ofitsialnaya-data-poedinka/

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