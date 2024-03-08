Асланбек Шымбергенов и Айбек Оралбай продолжают борьбу за лицензии на Олимпиаду-2024

Сразу два казахстанских боксера пробились в следующий круг лицензионного турнира, который в эти дни проходит в Италии, передает NUR.KZ.

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов в 1/16 финала лицензионных соревнований в Бусто-Арсицио в весовой категории до 71 килограмма победил польского спортсмена Даира Дуркача.

Свой следующий поединок Шымбергенов проведет 10 марта против представителя Туркменистана Байрамдурды Нурмухамедова.

В 1/8 также прошел и Айбек Оралбай, представляющий сборную Казахстана в весе до 92 килограммов. В своем поединке он одолел Юнга Ха Ныля из Южной Кореи.

В битве за четвертьфинал Оралбай встретится с эквадорцем Хулио Кастильо 9 марта.

Завершил свое выступление на турнире Мухамедсабыр Базарбайулы. В весовой категории до 63,5 килограммов казахстанец уступил болгарскому боксеру Радославу Росенову.

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